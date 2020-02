Probabile Milan, torna Çalhanoğlu, doppio ballottaggio in difesa

Calabria/Conti e Musacchio/Gabbia: i nodi da sciogliere di Stefano Pioli

La sfida contro la Fiorentina di Beppe Iachini, Stefano Pioli non dovrebbe stravolgere la formazione messa in campo contro il Torino. Per sostituire l’infortunato Kjaer, il primo ballottaggio in difesa è tra Musacchio e Gabbia, quest’ultimo in vantaggio sul centrale argentino; l’altro dubbio in difesa riguarda chi, tra Conti e Calabria possa occupare la fascia destra; per resto non dovrebbero esserci dubbi, con Kessie e Bennacer confermati in mediana, e Rebic e Castillejo sulle fasce.