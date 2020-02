Rai – Buffon: “Ibra non ci sarà al ritorno? Non lo sapevo. A 38 anni fa ancora la differenza”

66 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Le parole di Buffon a Rai Sport nel post-partita: “Parate decisive? Questo è il motivo per il quale continuo a giocare, penso di poterlo fare ancora a un livello molto alto. La squadra mi è piaciuta molto nel fraseggio, abbiamo ritrovato fluidità di manovra. Abbiamo strappato un buon pareggio, vista come si era messa. L’1-1 esterno è un risultato che non ti fa dormire tranquillissimo, ma è un risultato buono. Al ritorno mancherà Ibra? Non lo sapevo. Molti storcevano il naso quando doveva arrivare, invece a 38 anni fa ancora la differenza. I giocatori, a di la dell’età, si pesano: Ibra ha dato la dimostrazione di essere un fattore determinante e sono felice per lui, è un campione straordinario”.