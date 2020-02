46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Al termine della partita, Maldini ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Non mi soffermerei sul rigore e sugli squalificati, faccio i complimenti a squadra e allenatore per la partita giocata contro un avversario come la Juve. C’è rimpianto per non aver vinto, dobbiamo essere più cinici. Ibra, Theo e Castillejo non ci saranno a Torino, ma chi giocherà darà battaglia fino all’ultimo. Grande merito al pubblico che non ci ha mai abbandonato ed è sempre più numeroso”.