Raiola: “Ibra si diverte, vediamo l’anno prossimo. Gigio? Rinnovo non impossibile

Nel post partita di Milan-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia giocata ieri sera e conclusasi sul risultato di 1-1, l’agente – tra gli altri – di Donnarumma e Ibrahimovic Mino Raiola ha parlato in mixed zone. Queste le sue parole: “Se Ibra rinnoverà con il Milan? C’è un mezzo progetto, deciderà alla fine dell’anno cosa vuole fare da grande. Cosa gli consiglio? Di andare avanti se si diverte, e fermarsi se non si diverte più. Per adesso mi sembra si stia divertendo, si vede dallo spirito, aiuta i compagni, ha dato un altro tipo di mentalità ai ragazzi“.

Ha poi parlato del futuro di Donnarumma: “Il rinnovo di Donnarumma? Niente è impossibile. Non ne abbiamo parlato. Sto aspettando ancora le scuse dei tifosi milanisti… Il suo futuro? Il mio lavoro è fare il bene dei giocatori. Ha ancora un contratto di due anni, c’è tutto il tempo per valutare le cose“.

Infine due parole anche su Jack Bonaventura, il cui contratto scadrà il prossimo giugno: “Certe cose arrivano alla fine. Non lo so, stiamo parlando, vediamo. Chissà, magari cerchiamo altre strade. Non si sa ancora. Penso che il club debba capire quello che vogliono fare loro: può darsi che c’è qualcuno del club che voglia il rinnovo di Bonaventura e qualcuno che non voglia farlo rinnovare. Vediamo se riusciamo a mettere a posto le due parti“.