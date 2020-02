Un gol di Rebic lancia un buon Milan: Torino ko. Rossoneri sesti insieme a Parma e Verona

56 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Grazie a una prestazione caratterizzata da grinta, intensità e concretezza, il Milan vince uno a zero contro il Torino e sale a quota 35 punti, agganciando il Verona e il Parma al sesto posto della classifica.

PRIMO TEMPO

Gli uomini di Stefano Pioli partono abbastanza bene e, dopo quattro minuti, costruiscono la prima occasione del match: Ibrahimovic prova la conclusione da fuori area, Bremer devia il pallone, che termina fuori non di molto. Dopo un quarto d’ora di marca rossonera, il Torino prova a rendersi pericoloso. De Silvestri serve con cross basso Berenguer, che calcia da buona posizione, ma non trova la porta. Al 19′, tuttavia, è il Diavolo ad avvicinarsi al gol. Ibra serve all’indietro Paquetá, che conclude: Sirigu riesce a opporsi. Il vantaggio è solo rinviato. Al 25′, infatti, un cross basso di Castillejo viene deviato in rete da Ante Rebic. Passano i minuti e il Milan spreca qualche azione di rimessa. A due minuti dal termine della prima frazione di gara, Kjaer è costretto a uscire per un problema fisico. Pioli invita Musacchio a entrare, ma il centrale argentino si rifiuta per un presunto dolore al polpaccio. Scocca quindi l’ora di Matteo Gabbia, al suo esordio in Serie A.

SECONDO TEMPO

Dopo soli tre minuti, i rossoneri sfiorano il raddoppio. Rebic serve Castillejo, che prolunga per Ibra. Il centravanti svedese lascia partire un destro che termina fuori di poco. Al 53′, è invece Castillejo, servito ottimamente da Rebic, a sbagliare un gol fattibile. La conclusione dell’esterno spagnolo, comunque autore di una buona prova, finisce sull’esterno della rete. Il Toro tenta di reagire, ma i rossoneri, grazie anche a un ottimo Romagnoli, riescono a tenere senza troppi problemi. Al 74′, Nkoulou devia in angolo un tiro dai 25 metri di Bonaventura, mentre, al 79′, una conclusione da fuori di Ibrahimovic termina alta. Il forcing finale dei granata non porta gli effetti sperati. Il Milan vince con merito ed è in piena corsa per un posto in Europa League.