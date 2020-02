33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Numeri da capogiro per Ante Rebic nelle ultime uscire. Le vittorie in A contro Udinese, Brescia e Toro portano la sua firma, e lo stesso vale per il pareggio di ieri con la Fiorentina.

E la Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, sottolinaea come i gol facciano però crescere il valore del cartellino del giocatore, che nel 2020 vede il suo rendimento più o meno in linea con quello dei vari Cristiano Ronaldo, Immobile e Ilicic, giocando anche meno minuti.