Prima della gara tra Milan e Torino, valida per la 24ma giornata del campionato in corso, Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di Milan TV: “Darò il massimo, lavorerò duro finché vestirò la maglia del Milan. Tutto il gruppo mi ha accolto molto bene, ho legato con Kessie, Bennacer e Leao perché parlano la mia lingua. Farò il massimo e daremo tutto per questa partita”.