Il leader della Lega Matteo Salvini, tifosissimo rossonero e non nuovo a commenti sulle prestazione della sua squadra del cuore, ha voluto dire la sua sulla partita di ieri tra il Milan e la Juventus. Nello specifico, ha voluto giudicare la prestazione dell’arbitro Valeri sotto un post Instagram dell’account rossonero. Questo il suo commento: “Perchè l’arbitro non è sceso in campo con la maglia bianconera, già che c’era???“.