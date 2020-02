Sky – Bennacer: “Vogliamo arrivare più in alto possibile. Ibra un campione e un esempio”

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Bennacer è stato intervistato oggi da Sky Sport. Il centrocampista algerino ha parlato dell’obiettivo stagionale e di Ibrahimovic: “Vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica, se dobbiamo andare in Champions faremo di tutto per riuscirci. Ibra è un campione, è un esempio per me. Mi dice sempre cosa faccio bene e cosa faccio male, è così con tutta la squadra. Questo ci aiuta tanto, lui parla sempre. Quando c’è un giocatore così è sempre un bene per la squadra“.