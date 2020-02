46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ha parlato oggi a Sky Sport della partita contro il Milan: “È stata durissima, ma abbiamo fatto un buon lavoro fino alla fine, trovando il pareggio in uno stadio in cui è sempre difficile giocare. Il pareggio, per com’è arrivato, ha portato energia positiva. Ora pensiamo alla gara di ritorno in casa”.