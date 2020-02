Sport Mediaset: Milan, Champions ed Ibra lontani

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Senza Champions si allontana anche Ibra. Nell’edizione odierna di Sport Mediaset, infatti, si è parlato delle speranze europee del Milan. Il pareggio di sabato sembra aver estromesso totalmente la squadra di Pioli dalla corsa all’Europa che conta. Senza Champions League, anche il futuro di Ibra rimane sempre più in bilico. Il rinnovo automatico dello svedese scatterebbe in caso di quarto posto, ipotesi che appunto sembra improbabile. Ecco allora che, a fine stagione, la dirigenza rossonera dovrà cercare di convincere la punta di Malmoe a rimanere almeno per un altro anno. Al momento, però, la Campions ed Ibra sembrano davvero lontani.