SportMediaset – il Milan ha dei problemi nella ripresa, troppe rimonte subite

SportMediaset, su Italia Uno, ha evidenziato come il Milan abbia dei problemi nella ripresa. La squadra allenata da Pioli si è fatta rimontare contro Inter, Lecce e Fiorentina lasciando per strada 7 punti pesantissimi che adesso permetterebbero al Diavolo di lottare per un posto in Champions League.

L’allenatore rossonero sta lavorando con il suo staff per risolvere il problema, ma è evidente come la causa sia prettamente fisica, alcuni giocatori non hanno mai riposato.

Probabilmente per Pioli le riserve non sono all’altezza dei titolari, infatti nelle ultime tre partite la panchina è stata utilizzata pochissimo con: 90′ (su 270′) per Calabria, 78′ per Paquetà, 27′ per Bonaventura, 12′ per Leao, 9′ per Saelemaerkers, 1′ per Daniel Maldini e zero minuti per Laxalt.