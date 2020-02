Sportmediaset – Milan, pronta l’offerta di rinnovo per Ibra

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il rinnovo automatico del contratto di Zlatan Ibrahimovic difficilmente scatterà. Per farlo, è necessaria la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, che dista al momento 9 punti (l’Atalanta ha però una partita in meno). Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a Sportmediaset, però, il Milan non vuole per nessun motivo privarsi dell’asso svedese per la prossima stagione. Nello specifico, la società di via Aldo Rossi dovrebbe proporre nei prossimi giorni un contratto da 7 milioni di euro più bonus, oltre a un futuro da ‘aiutante’ della dirigenza per ciò che riguarda il calciomercato futuro.