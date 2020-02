TS – Il Milan punta su Ibra e vuole rinnovargli il contrato

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Nonostante la ripresa del Milan, il futuro piazzamento in classifica e chi siederà in panchina nella prossima stagione sono ancora un mistero, ma per Eliott, chi sarà sicuramente è punto cardine da cui ripartire è Zlatan Ibrahimovic. Il gigante svedese ha letteralmente cambiato le sorti della stagione del Milan e risollevato una squadra in affanno totale. A 38 anni puó decisamente ancora fare la differenza e proseguire la risalita del Milan sperando in un piazzamento europeo, per questo Eliott, vuole rinnovargli il contratto e puntare su di lui anche per la prossima stagione.