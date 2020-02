TS – Milan-Torino, in 50mila per i rossoneri e per Zlatan Ibrahimovic

50.000 per la sfida col Toro, 120.000 negli ultimi 4 giorni: i tifosi ci credono

Per la sfida contro il Torino gli spettatori paganti saranno circa 50.000, per una sfida molto importante in chiave Europa League. Il fattore Ibra ha risvegliato il Milan e non solo, ed ora si può lottare per qualcosa di concreto. Negli ultimi 4 giorni, circa 120.000 tifosi arrivati a sostenere e tifare la squadra per queste sfide chiavi. Ora però, bisogna vincere e continuare a lottare per sperare nel ritorno nelle coppe Europee.