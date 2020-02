TS – Pioli di nuovo con il 4-2-3-1 per battere il Torino

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo le buone gare disputate complessivamente con Inter (un tempo) e Juventus in Coppa Italia, Stefano Pioli è pronto a riconfermare il 4-2-3-1 sceso in campo Giovedì contro i bianconeri, per tornare alla vittoria che manca dal 28 gennaio proprio contro il Torino dell’ex Mazzarri, ora non più in panchina, sostituito da Longo. Oltre al solito Donnarumma, Calabria (al posto di Conti squalificato) e Theo Hernandez occuperanno le fasce difensive, con Romagnoli e Kjaer coppia centrale; In mediana Bennacer e Kessie faranno da copertura e aiuteranno nella manovra di costruzione Castillejo, Calhanoglu e Rebic, questi due ultimi parsi in grande forma e rigenerati dalla cura Ibrahimovic, che come al solito si posizionerà al centro dell’attacco.