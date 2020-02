Tuttosport – Emergenza in difesa, esami per Kjear e Musacchio

Il Milan sta finendo i difensori

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan ha problemi di numero in difesa, e come sottolinea l’edizione di oggi di Tuttosport, per le prossime partite sarà allarme rosso. Con Duarte già fermo ai box, lunedì contro il Torino si sono fermati per infortunio anche Kjaer e Musacchio, il quale ha lasciato spazio all’esordio del giovane Gabbia. I due oggi effettueranno esami per capire quanto dovranno stare fermi a causa dei problemi muscolari. Inoltre, Romagnoli è diffidato, e dovrà stare attento a non farsi ammonire per non aggravare la situazione.