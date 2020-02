Tuttosport – Galli: “Ibra un mostro. Donnarumma? Sta bene al Milan”

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il doppio ex di turno, Giovanni Galli, è stato intervistato da Tuttosport. L’ex portiere ha parlato della sfida di sabato tra Fiorentina e Milan, ma anche di Ibrahimovic, Pioli e Donnarumma: “Ibra è un leader assoluto, un mostro. Ha alzato in pochissimo tempo l’asticella nella squadra rossonera. Lo avrei preso anche a Firenze, quando Pioli era qua e stavamo cercando un centravanti. Pioli? Un uomo vero. Ha lasciato degli ottimi ricordi a Firenze, è riuscito a compattare il gruppo nel momento di massima disperazione per la scomparsa di Davide Astori. Donnarumma sta migliorando sempre più. Ora si ricomincerà a parlare della solita telenovela del contratto. Al Milan secondo me sta bene”