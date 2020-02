Tuttosport – Ibrahimovic furioso con Paquetà dopo Milan-Torino: il retroscena

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Zlatan Ibrahimovic ha cambiato le cose a Milano, sponda rossonera ovviamente. Lo svedese ha fornito non solo un apporto tecnico alla squadra di Pioli, ma anche un apporto psicologico fondamentale per riprendere il cammino verso l’Europa. Così, l’attaccante del Milan dopo la gara col Torino ha richiamato Paquetà negli spogliatoi.

Tra i due c’è stato un confronto costruttivo, durante il quale Ibra ha rimproverato al brasiliano la differenza tra le sue prestazioni in allenamento e in partita. Questo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Il numero 21 rossonero ha poi chiuso il discorso uscendo arrabbiato dagli spogliatoi, senza fermarsi in zona mista.