Zlatan Ibrahimovic vuole raggiungere le 60 reti con la maglia del Milan. Lo svedese può farlo stasera all’Artemio Franchi di Firenze. Ecco quanto rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport:

“Due obiettivi per lo svedese a Firenze: centrare la cifra tonda di reti in rossonero e dare una mano al tecnico in vista delle scelte del club per la prossima stagione”.