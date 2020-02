Tuttosport – Il Milan torna su Zaracho del Racing

Zaracho centrocampista Racing piace al Milan

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Certi amori non finiscono. E non fanno nessun giro immenso. Semplicemente, rimangono nei taccuini dei dirigenti e vengono rimandati alla sessione seguente. È il caso del Milan e di Matias Zaracho: vicino ai rossoneri a gennaio e di nuovo di moda in via Aldo Rossi.

Zaracho è cresciuto nelle giovanili del Racing Club de Avellaneda

Come riportato da TuttoSport, il centrocampista del Racing Club de Avellaneda, era stato già accostato al Milan ma l’offerta da 15 milioni di euro, venne rifiutata.

La richiesta della società argentina è di 25 milioni ma il ragazzo sembra un prospetto interessante. Zaracho viene descritto abile con e senza palla e sarebbe perfetto in 4-3-3. Il calciatore sembra dare garanzie tecniche e caratteriali e il Milan, in cerca di garanzie per il futuro, non sembra voler mollare la presa.