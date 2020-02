30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di TuttoSport, il Milan starebbe valutando il rientro di Pobega. Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile rossonero si sta mettendo in mostra in questa stagione nel Pordenone, proprio per questo è possibile un suo rientro sotto le guglie del Duomo.