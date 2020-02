Van Basten: “Il Napoli ci rubò uno scudetto, una vera e propria porcheria!”

Van Basten ha parlato dello scudetto vinto dal Napoli in passato

Marco VanBasten, ex attaccante del Milan, in un’intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera, è tornato a parlare dello scudetto vinto dal Napoli che a sua detta fu rubato dalla squadra partenopea ai danni del suo Milan.

L’asso olandese ha risposto convinto alla domanda sullo scudetto rubato:

“Lo sanno tutti che fu così. Ma nessuno ha mai avuto il coraggio di dirlo. Prima la sceneggiata di Bergamo, con la moneta in testa ad Alemao e il massaggiatore del Napoli che gli dice di simulare un trauma. Poi la nostra sconfitta a Verona. Una imboscata con un arbitro come Lo Bello che fece di tutto per farci perdere e fischiò in maniera scandalosa. Un lavoro fatto bene”

E in risposta alla domanda su chi fosse l’artefice del ladrocinio:

“Dal sistema del calcio italiano. Da chi aveva interesse a mandare due squadre in Coppa dei Campioni. Tutti sapevano che eravamo favoriti per vincere, aggiungere un’altra squadra conveniva a tutti. Fu una vera porcheria. Ancora oggi mi brucia”.