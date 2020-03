A. Valentini: “Mi auguro che il campionato possa finire regolarmente”

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’ex dirigente FIGC, Antonello Valentini, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dove ha commentato il futuro del campionato di Serie A: “Mi auguro che il campionato possa finire regolarmente, anche se c’è da vedere i tempi. A deciderlo saranno gli scienziati e il virus. La Federazione ha un ruolo di coordinamento per l’organizzazione dei campionati complessiva. Spero non tornino le sceneggiate viste settimane fa tra i presidenti di Serie A. Ancora ieri ho visto il dibattito tra Agnelli e Lotito. Le Leghe e la Federazione hanno il dovere di creare dei piani, per capire come riprendere quando sarà possibile. Il problema però ora non è quando riprendere ma se si riuscirà a riprendere. Bisogna preparare tutte le ipotesi alternative. La grande sfida sarà quella di conciliare tutti gli interessi: campionati, coppe e i diritti delle squadre nazionali“.