Intervistato per Milan TV, l’ex portiere rossonero Christian Abbiati ha voluto rilasciare alcune interessanti curiosità sul suo passato al Milan. In particolare, ha parlato del derby nell’anno dello scudetto, vinto per 3-0: “Prima della partita mi si avvicinò Pato e mi disse che avrei parato tutto e che lui avrebbe segnato due gol. Così successe, bravo Ale che aveva indovinato tutto“.