Ag. Theo Hernandez: “Vale più di 50 milioni, ma deve confermarsi”

Intervistato ai microfoni di calciomercato.it, l’agente di Theo Hernandez Manuel Garcia Quilon ha parlato del suo assistito e del suo futuro. Le sue parole:

Su Theo e lo spazio al Real Madrid: “Theo è arrivato al Real Madrid molto giovane, e forse con lui è mancata un po’ di pazienza. Con i ragazzi di qualità ne serve molta, e bisogna dar loro spazio. Nei club importantissimi, come quello merengue, si predilige l’immediatezza e questo impedisce che ci sia pazienza con i più giovani. Quindi, spesso, bisogna cercar loro posto in altre squadre, dove magari poi esplodono… Come sta accadendo a Theo nel Milan“.

Sul futuro di Theo: “Se continua questo percorso e fa bene il suo lavoro, con il sostegno del club, può diventare uno dei migliori terzini sinistri al mondo“.

Sui 20 milioni pagati dal Milan per prenderlo in estate: “Deve confermarsi nel Milan: a quel punto il cartellino di Theo varrà molto più di 50 milioni di euro“.