Albertini: “Fossi nel Milan, confermerei Stefano Pioli”

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l’ex giocatore rossonero Demetrio Albertini ha parlato del Milan e, in particolare, del futuro del mister Stefano Pioli: “Io da tifoso confermerei Pioli. Ma la scelta non è mia. Il progetto parte dall’alto e bisogna vedere quale sia l’idea di Gazidis e degli altri dirigenti perché poi saranno loro a dover sorreggere l’operato dell’allenatore davanti a un’eventuale difficoltà… Ci deve essere una linea guida e che vada seguita. Io questa esperienza l’ho vissuta con la Nazionale e so cosa vuol dire”.