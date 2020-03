33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Demetrio Albertini, ex centrocampista e bandiera del Milan, è intervenuto ai microfoni di Marca per parlare del momento che sta attraversando l’Italia. Ecco le sue dichiarazioni: “Il nostro paese sta giocando una delle partite più importanti della storia. Noi italiani siamo obbligati a sconfiggere il rivale più difficile: il COVID-19. Servirà dare il massimo, ma in poco tempo riusciremo a dire con orgoglio di aver vinto contro un gran nemico”.