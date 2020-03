Altro dietrofront: Juve-Milan a porte aperte

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Arriva una nuova, ennesima, novità riguardante Juventus-Milan: la partita – con ogni probabilità – verrà giocata a porte aperte, con il divieto di accesso ai tifosi provenienti dalla Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e dalla provincia di Savona.

La possibilità che si giocasse a porte chiuse derivava dal fatto che in Piemonte doveva essere ancora fatta chiarezza sulla chiusura delle scuole. Alla fine, come precisato dal presidente della regione, gli istituti rimarranno chiusi fino a lunedì 9 marzo, mentre si potrà tranquillamente accedere allo stadio per la partita di domani.