Andrea Radrizzani, presidente del Leeds, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com di aver provato a prendere a gennaio Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole: “Con Ibra ho parlato più concretamente, avrebbe potuto darci la spinta decisiva. È stato molto onesto e trasparente con me. Non ne ho parlato con l’allenatore perché le trattative non sono mai state a buon punto”.