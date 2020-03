Boateng: “Il gol più bello della mia carriera? Facile, quello contro il Barcellona”

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Durante il suo intervento a Sky Sport 24, Kevin-Prince Boateng ha parlato del passato in rossonero. Ecco le sue dichirazioni.

Qual è il tuo gol più bello in carriera? “Sapete già la risposta. È facile, quello contro il Barcellona quando ero al Milan. Giocare in Champions e fare un gol così… È sicuramente quello il più bello, finora”.

La squadra in cui sei stato che ricordi con più affetto? “Il Milan, nei tre anni che ho giocato lì si è creato un ambiente bellissimo. Quando sono a Milano l’affetto lo sento ancora”

La partita più pazza? “Lecce-Milan 3-4, ho fatto due gol discreti. La settimana prima mi avevano detto che non ero professionale e mi hanno messo in panchina. Probabilmente Braida aveva anche ragione. Ero molto arrabbiato. Il Lecce fa il 3-0 a fine prima tempo e allora mi riscaldo con Aquilani e lui mi dice che serviva un miracolo, e io scherzando gli ho detto che ci avrei pensato io. Poi abbiamo vinto 4-3 e ho fatto tripletta, mi ha detto che sono un pazzo. A Braida non ho detto nulla, la risposta è arrivata sul campo: è sempre più bello quando si risponde così”.

Più forte Messi o Ibra? “Questa è dura, dopo mi attaccano da tutte le parti (ride, ndr). Sono tutti e due fenomeni, ognuno ha il suo stile. Messi da 10 anni dimostra che è il migliore al mondo, sono contento di aver giocato con tutti e due”.