Bonaventura, quale futuro per lui? Tra le volontà del Milan e le pretendenti

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Jack Bonaventura e il suo futuro sono al momento un rebus. Il giocatore è rientrato lo scorso autunno dopo un lungo infortunio, e le sue ultime prestazioni non sono state certamente eccellenti. Probabilmente a causa di una forma fisica mai veramente ritrovata, il suo futuro è ora in bilico. Cosa fare con lui? Il suo contratto andrà in scadenza il prossimo giugno, e il rinnovo non è così scontato, anzi. La dirigenza guidata da Gazidis vuole puntare tutto sui giovani e su ingaggi ridotti (in contrasto con la figura di Bonaventura). Sull’ex Atalanta ci sarebbero diversi club interessati, tra cui Fiorentina, Napoli e Roma.