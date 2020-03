40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’allenatore del Monza, Christian Brocchi, ha rilasciato importanti dichiarazioni a Telelombardia. L’ex calciatore del Milan ha parlato anche di Ibrahimovic, il cui contratto scadrà a fine stagione col Milan e non è detto che resti in rossonero. Ecco quanto rivelato:

“Se è sbagliato per i tifosi del Monza sognare l’arrivo di Ibrahimovic? C’è solo una cosa sbagliata, pensare che questo non sia possibile. La società ha grandi ambizioni per il futuro”.