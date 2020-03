Calciomercato Milan, il Toro su Biglia e Bonaventura

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb il Torino di Urbano Cairo sembrerebbe essere interessato a due giocatori rossoneri in scadenza di contratto. Il primo nome è quello di Lucas Biglia, giocatore di grande esperienza che farebbe gola al club granata. L’argentino, ormai escluso dai progetti rossoneri, potrebbe prendere sul serio l’interesse del Torino, resta sicuramente il problema dell’ingaggio alto del giocatore. L’altro nome è quello di Giacomo Bonaventura, anche lui finito nel dimenticatoio, ma in questo caso i granata non sarebbero gli unici interessati, infatti sull’ex Atalanta è forte l’interesse della Lazio.