Caos in casa Milan. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, la sconfitta contro il Genoa è il risultato della matassa creatasi in queste settimane. Adesso oltre ai problemi societari, si aggiungono quelli di campo, dove il Milan ha messo a repentaglio anche la qualificazione in Europa League. La squadra e la dirigenza non possono andare avanti in questa maniera. Serve dunque chiarezza nel minor tempo possibile, per cerare di concludere dignitosamente la stagione