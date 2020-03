Castillejo: “Sto bene, sono a casa da solo. Per fortuna non è successo niente alla mia squadra”

56 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Samu Castillejo è stato intervistato da El partidazo de COPE. Il centrocampista spagnolo ha parlato dell’emergenza Coronavirus e delle dure misure di sicurezza adottate dal Governo italiano: “Sto bene, sono a casa da lunedì, cioè da quando hanno fermato il campionato. Io sono qua solo, la mia famiglia è in Spagna. Si può uscire solo con delle autorizzazioni, in caso di emergenza, per motivi di lavoro, per andare al supermercato o in farmacia. E’ un po’ noioso, dormo, mi alzo, cucino, pulisco, parlo con la famiglia… Non si può uscire, per questo passo tutto il giorno a parlando con famiglia e amici. Come mi sento? Bene, nessun sintomo, anche se ora un piccolo mal di testa può farti pensare che hai preso il virus. Per fortuna non è successo niente né a me né ai miei compagni. Come mi tengo in forma? Faccio quei pochi esercizi che posso fare in casa. Il club mi ha mandato un programma, ma senza uscire puoi fare poco, serve per non buttare via la forma fisica“.