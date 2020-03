43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la FIFA per la prossima stagione, starebbe pensando di effettuare un’unica sessione di mercato di 4 mesi. A patto che tutte le competizioni terminino entro il 31 luglio, l’idea è di aprire il mercato da agosto fino a novembre (compreso), rispettando le 16 settimane di calciomercato stabilite e divise solitamente 12 per quella estiva e 4 per quella invernale.