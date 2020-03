CdS – Gazidis rifà il Milan: c’è fiducia in Pioli, può restare

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

“Gazidis rifà il Milan. C’è fiducia in Pioli. L’ad rossonero incontra l’allenatore: può restare anche in futuro con un altro staff. Maldini, Boban e Massara non partecipano al colloquio che sa di futuro”.

Il Corriere dello Sport riporta le idee di Gazidis, che dopo aver mandato via Boban e potrebbe toccare la stessa sorte per Maldini e Massara, invece sarebbe intenzionato a riconfermare il tecnico parmigiano, oggetto di discussione per la prima parte di stagione, ma ora punto fermo da cui ripartire.