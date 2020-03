CdS – L’AIC poco disposta a concedere il taglio di stipendi, le società vorrebbero ridurre gli ingaggi

56 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Con una pandemia in corso, anche il calcio sta subendo la crisi economica che attanaglia l’Italia, e per legge anche i calciatori, da considerare come normali lavoratori, vanno retribuiti. Il Corriere dello Sport riporta come sui bilanci delle squadre gli ingaggi dei calciatori siano la fetta più grande, e come le squadre stiano chiedendo tutele per non finire nei guai.

Ieri, il Consiglio dei ministri ha deciso per la sospensione dei versamenti (di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali) fino al 31 maggio 2020, anche per le squadre di questa Serie A. I numeri totali degli stipendi annui dei calciatori sfiorano il miliardo e 360 milioni di euro, record storico in Serie A, con la sola Juventus che ne spende 300. Ora i club stanno valutando se tagliare o ridurre i pagamenti previsti per il periodo di inattività o se concedere le ferie, una mossa che conterebbe un totale di 230 milioni di stipendi totali netti da salvare.