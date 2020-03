CdS – Lega Serie A divisa in due: Lotito e De Laurentiis spingono per tornare in campo, Marotta agisce con cautela

La Lega Serie A divisa in due

Continua ad aumentare il caos nell’ambiente Serie A e le idee tra i presidenti dei club sembrano essere agli antipodi. Il Corriere dello Sport riporta come, ieri, una forte discussione sia stata accesa da De Laurentiis e Lotito, e come il numero uno del Napoli abbia criticato pesantemente (senza citare chi) le squadre che hanno permesso ai proprio giocatori stranieri di rientrare in patria.

Marotta, sentendosi preso in causa, non ha fatto mancare la sua risposta, giustificando come la società avesse rispettato il decreto governativo e le norme della Regione Lombardia. Sempre i presidenti di Lazio e Napoli, spalleggiati da Cagliari e Roma, vorrebbero chiudere la stagione, anche dopo agosto. Sampdoria, Genoa, Brescia, Udinese Torino e appunto Inter, preferirebbero non tornare in campo. Juventus, Bologna, Sassuolo e Milan considerano tutte le opzioni. Il tempo darà una risposta.