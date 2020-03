Ceferin: “Campionati nazionali? Ci sono tre opzioni”

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il numero uno dell’Uefa, Aleksander Ceferin, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica in cui ha toccato diversi temi, tra cui il prosieguo dei campionati nazionali: “Ci sono almeno tre opzioni: ricominciare a metà maggio, a giugno o alla fine di giugno. Se poi non dovessimo riuscirci, la stagione probabilmente sarebbe persa. C’è anche l’opzione di riprendere all’inizio della prossima, cominciando più tardi quella successiva. Vedremo la soluzione migliore per Leghe e club“.

Sul calciomercato: “Se la stagione ricominciasse, servirebbe un compromesso: che i contratti scadano più avanti e che il periodo per i trasferimenti slitti. Il mercato dovrà essere adeguato: non si può dire a un calciatore: giochi con noi fino a fine agosto, poi però non puoi trasferirti perché il mercato è chiuso“.