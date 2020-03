Cm.com – Il Milan ha l’ok di Zaracho ma senza Boban, trattativa in stand-by

Zaracho trequartista Racing potrebbe passare al Milan

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’Italia potrebbe essere la grande occasione per Zaracho. E lui, potrebbe essere l’uomo giusto per il Milan. L’ argentino del Racing di Avellaneda infatti, è giovane e il suo contratto sarebbe in linea con la nuova politica di Gazidis.

Zaracho può arrivare in Europa per poco più di 20 milioni

Secondo quanto riportato da calciomercato.com però, Zaracho era un pallino di Boban e l’addio al Milan del croato potrebbe cambiare le strategie. La società rossonera ha chiesto tempo e non è partita nessuna trattativa ufficiale con il Racing. Le concorrenti non mancano e Zaracho potrebbe anche cambiare destinazione.