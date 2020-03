Condò: “Gazidis deve capire che il Milan è un club che non si può accontentare”

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Paolo Condò, celebre giornalista, è intervenuto ai microfono di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Gazidis è un dirigente che non ha il passato di Boban e Maldini e deve ancora dimostrare che è capace economicamente di risollevare un club che in forza delle vittorie guadagnate continua ad essere, e molti se lo dimenticano, il secondo club per Champions League vinte dopo il Real Madrid. In forza di questo il Milan non potrà mai accontentarsi e non so se Gazidis ha in testa il pensiero che, chi guida il Milan, non si può accontentare.”