Condò: “La coppia Rangnick-Nagelsmann mi darebbe molto più affidamento del solo Rangnick”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Paolo Condò ha commentato il possibile arrivo di Rangnick al Milan, queste le sue parole: “Se dovesse arrivare lui lo vedo più come direttore tecnico, un po’ quello che sta facendo alla Red Bull. E’ stato lo scopritore che ha lanciato Nagelsmann. Lo stiamo vedendo a Lipsia, è veramente un possibile futuro delle panchine europee di altissimo livello. Se si dovesse decidere di concludere l’esperienza di Pioli, che in questo girone di ritorno sta facendo bene, una coppia Rangnick-Nagelsmann, penso sia difficile ovviamente portarlo via dal Lipsia, mi darebbe molto più affidamento del solo Rangnick“.