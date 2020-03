Condò: “La finale di Coppa Italia potrebbe essere l’evento calcistico di agosto”

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Una cosa è certa: in questi giorni non mancano proposte. Ne sono arrivate di tutti i tipi. Fattibili e non. A queste, si è aggiunta quella di Paolo Condò ai microfoni di Sky Sport.

CONDÒ: “TANTO ALLA FINE LA SUPERCOPPA FINISCE SEMPRE A DICEMBRE”

Il noto giornalista e opinionista ha proposto, vista l’emergenza e la grandissima confusione che ne è scaturita, di giocare la finale di Coppa Italia ad Agosto.

Condò, per risolvere il problema degli spostamenti ha lanciato così la provocazione: “Trattandosi di una situazione estrema, c’è una data sulla quale ci si poteva rivalere, che è quella della finale di Coppa Italia. A questo punto può diventare l’evento calcistico di agosto. Tanto alla fine la Supercoppa finisce sempre a Natale”.