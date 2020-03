CONI: attività sportive sospese fino al 3 aprile

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La riunione indetta da Giovanni Malagò al Foro Italico ha emesso il suo verdetto: sospese le attività sportive fino al 3 aprile. Il presidente del CONI, dopo aver sentito le opinioni dei presenti (anche quelli per via telematica) ,ha quindi preso questa decisione per il bene del paese che, mai come in questo momento, vive un periodo delicato.

Inoltre, Malagò è stato delegato a contattare il Presidente del Consiglio Conte e il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Spadafora, per comunicargli la decisione. Il CONI ricorda che le decisioni delle competizioni internazionali, non lo riguardano e quindi non sono regolate dalle disposizioni odierne.