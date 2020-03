20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Poco più di due giorni e si torna in campo! Juventus e Milan scenderanno in campo per giocarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia allo Juventus Stadium. È stato designato l’arbitro per questa importantissima partita: sarà Rocchi, con Mondin e Galetto assistenit, Massa quarto uomo e Aureliano in sala Var.