Come di consueto in questi giorni, la Protezione Civile ha stilato i numeri odierni riguardante l’Emergenza Covid-19. Purtroppo sono aumentati i decessi 919: non ci sono mai stati così tanti morti in un giorno. Calano leggermente i contagi ma il numero, 4401, rimane comunque alto. Le guarigioni odierne, invece, ammontano a 589. I positivi attuali sono 66414, per un totale di 86498 casi.