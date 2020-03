33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Con un post sul proprio profilo Instagram, Samu Castillejo ha voluto fare un ringraziamento speciale a tutti i tifosi del Milan e non che stanno mostrando il supporto e la vicinanza in un momento così difficile. Queste le sue parole: “Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto per non farmi sentire solo. Non è facile stare lontano dalla famiglia soprattutto durante questi momenti difficili. Uniti e rispettando le norme, vinceremo“.