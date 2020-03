Coronavirus, bel gesto di chef Cracco: cucina per gli operai impegnati nella costruzione dell’ospedale di Portello

Coronavirus, il bel gesto di chef Cracco

In questi tempi difficili segnati dalla lotta al Coronavirus arrivano gesti di solidarietà da ogni dove, specialmente da personalità di spicco. L’edizione odierna di Repubblica racconta il bel gesto di Carlo Cracco, noto chef televisivo, che ha deciso di cucinare per gli eroi della pandemia.

Lo chef sta preparando del cibo per gli operai dell’ospedale di Portello, pronto per essere ultimato nell’ex Fiera di Milano. Ma non finisce qui, Carlo Cracco, avendo i ristoranti chiusi, ha promesso che resterà in cucina anche quando l’ospedale sarà in funzionale.